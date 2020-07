Coronavírus: mais 386 novos casos totalizam 9.062 em MS

Mato Grosso do Sul registrou mais 386 casos confirmados de coronavírus em todo o estado totalizando 9.062 casos, nesta quinta-feira (2), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A cidade mais afetada foi Dourados, com 141 casos confirmados nas últimas 24 horas, na segunda cidade Campo Grande, com 121 casos confirmados, em terceiro lugar ficou Rio Brilhante com 19 confirmações.

Com a soma do número alarmante, MS alcança os 9.062 casos confirmados, lembrando que são 4.937 considerados recuperados pela SES, ou seja, metade dos casos já confirmados foram recuperados. Ainda de acordo com a secretaria, 202 pessoas estão internadas, duas são de outro estado e 3.832 estão em isolamento domicialiar.

O estado já registra 49.538 casos notificados, destes, 2.322 estão em análises e 1.467 seguem sem encerramento e 36.687 já foram descartados e 91 pessoas já morreram por causa do vírus.

Apesar dos números, Dourados continua como atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 2.811 confirmações, seguido por Campo Grande com 2.612 e Rio Brilhante com 370.

