Promotora do MP alerta para aumento em ocupação de leitos por coronavírus

A Promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Filomena Aparecida Depólito Fluminhan falou nesta manhã de quarta-feira (1º) sobre o aumento do número de leitos ocupados por coronavírus na capital e alertou para o quadro gradativo do vírus.

Nesta quarta-feira (1º), a SES atualizou que 196 pessoas estão internadas pelo vírus. Do total, além dos três de outros estados, 108 estão em leitos clínicos e 91 estão em leitos de UTI. A promotora manifestou em live a preocupação com o aumento ascendente das taxas de internação e alertou sobre prevenção.

“Tivemos reunião somente nos hospitais privados na semana passada e havia sido registrado que o Hospital da Cassems estava com 73% da ocupação nos leitos de UTI e se comprometeu a aumentar mais 12 leitos, o Hospital da Unimed informou que estava com 80% dos leitos ocupados no final de semana, não está mais, mas com o aumento de casos, o hospital irá aumentar os leitos ”, comentou Filomena.

Ainda de acordo com a promotora a situação pode piorar gradativamente se a população não colaborar. “É importante dizer que com esses leitos e mesmo com muitos outros implementados não serão suficientes para atender a população que irá necessitar de leitos, se a curva geométrica continuar como está. Viemos convocar a população para aderir a prevenção, é só com todos juntos”, finalizou.

Quadro de ocupação de leitos por coronavírus atualizado nesta quarta-feira (1º):

