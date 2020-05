Coronavírus: MS alcança 362 casos, 201 já estão recuperados

Segundo o boletim epidemiológico deste domingo (10), Mato Grosso do Sul registrou 16 novos casos de coronavírus nas últimas 24h, com isso o estado alcançou 362 pessoas contaminadas. Do total de casos, 201 deles já recuperados.

Dos 16 novos casos, seis foram em Guia Lopes da Laguna, três em Jardim, três em Três Lagoas e as cidades de Campo Grande, Amambai, Brasilândia e Coxim registraram um novo caso cada.

O número de mortos pelo coronavírus não aumentou em Mato Grosso Sul, com o último sendo um idoso, 95 anos, morador de Campo Grande, o estado registra 11 óbitos pela doença

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 3.743, com 51 casos ainda em investigação, 3.309 casos descartados e 21 casos excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 128 pessoas estão em isolamento domiciliar, 22 estão internados, sendo 8 em leito privado, 16 em leito público, destes 6 estão em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI), morador de MS está internado em São Paulo.

Campo Grande lidera o ranking de casos com 153, seguido de Três Lagoas com 68, Guia Lopes da Laguna com 26, Dourados com 17 e Sonora com 13 casos.

