Coronavírus: quase metade dos contaminados já estão curados em MS

Após a divulgação do novo boletim do coronavírus em Mato Grosso do Sul, neste sábado (25), ação feita diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), é possível notar que quase metade das pessoas contaminadas pela doença já estão curadas.

No boletim, que mostra novos 4 casos confirmados nas últimas 24 horas, também revela o número de pessoas curados. Hoje, MS já registra 217 pessoas com a doença, entre essas, 105 já estão curadas, como se pode ver na tabela abaixo.

Esse número representa 48% de todos os casos registrados no estado, ou seja, quase metade dos paciente já diagnosticados com o cornavírus.

Como a própria Secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, já comentou em lives anteriores, esse pode ser um dos resultados do isolamento praticado no inicio da pandemia em MS.

“Por isso a importância do isolamento social, para que a gente consiga colher frutos dessa tendência positiva de uma certa prevenção em relação a não superlotação das nossas unidades assistenciais”, explicou Crhistinne durante uma live realizada na última quinta-feira (23).

