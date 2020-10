Covid-19: Capital registra em 24h mais da metade dos casos do Estado

Com a diminuição do trabalho de servidores públicos nos finais de semana, os números de novos casos de coronavírus neste domingo (18), são de 112 nas últimas 24h em Mato Grosso do Sul, conforme o Boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).



O número total de casos da pandemia subiu para 77.123. Os cinco municípios que registraram maior número de novos positivos foram: Campo Grande + 60; Corumbá +22; Dourados + 6; Três Lagoas e Ladário com mais 5 casos cada uma.





O número de óbitos caiu para 7. A capital registrou duas mortes; número igual em Aquidauana (2); Itaquiraí, Porto Murtinho e Miranda com um óbito cada.



O número de internações é de 340 pacientes, sendo 167 em leitos clínicos e 175 em UTI. Pacientes em isolamento domiciliar são 3.654. Do total de casos registrados, 71.636 estão recuperados.

Deixe seu Comentário

Leia Também