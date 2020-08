Delcídio recebe alta seis dias após segunda internação

O ex-senador Delcídio do Amaral recebeu alta no final da tarde desta segunda-feira (3) após sua segunda internação para tratar do que ele intitulou “Covengue”, a junção do novo coronavírus com dengue.

Pelas redes sociais, Delcídio disse que as recomendações, agora, são: terminar algumas medicações orais e se isolar por mais alguns dias. “Para restabelecer minha imunidade que foi bastante abalada por ter sido infectado pelos 2 vírus concomitantemente”, escreveu o ex-senador.

“Quando fui internado pela 2ª vez alguém me aconselhou ir pra São Paulo fazer meu tratamento mas a minha confiança na capacidade das nossas instituições, instalações e profissionais da área médica de Campo Grande me intuíram a ficar por aqui mesmo. Posso garantir que não me decepcionei! Muito ao contrário! Me encheram de orgulho a capacidade e o profissionalismo desses anjos da saúde do Mato Grosso do Sul”, escreveu ao citar o bom atendimento que recebeu no Hospital Cassems, onde internou pelas duas vezes.

Delcídio finaliza reforçando as recomendações médicas e orientando para que as pessoas as obedeçam.

