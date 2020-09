Dez mil brasileiros passarão por testes da vacina russa

Sarah Chaves, com informações da CNN

Saiba Mais Saúde Vacina russa gerou anticorpos contra Coronavírus, mostram estudos

O Instituto de Tecnologia do Paraná, TecPar, laboratório destacado para a produção da vacina russa no Brasil, estima que cerca de 10 mil pessoas sejam testadas no país na fase 3 da pesquisa.

O anúncio foi feito depois de um estudo publicado na revista médica "Lancet" ter comprovado a eficácia do imunizante nas duas primeiras fases de pesquisa.

A expectativa do instituto é que os testes comecem daqui a 45 dias, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda precisa autorizar os ensaios.

Saiba Mais Saúde Vacina russa gerou anticorpos contra Coronavírus, mostram estudos

Deixe seu Comentário

Leia Também