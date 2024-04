Domingo também é dia! Campanha de vacinação continua na Capital

O plantão de vacinação em Campo Grande segue neste domingo (7), no Shopping Norte Sul Plaza. Hoje o ponto itinerante funcionará das 10 às 18h, sem pausas para intervalos.

Segundo a Sesau (Secretaria de Saude do Município), todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo covid-19 e gripe. A única restrição é a vacina da dengue.

