EmergÃªncia sanitÃ¡ria na ItÃ¡lia pÃµe 16 milhÃµes em quarentena

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O secretário do Partido Democrático (PD) e governador Nicola Zingaretti, da região do Lácio, e o governador Alberto Cirio, da região do Piemonte, ambos na Itália, anunciaram em redes sociais neste final de semana que estão infetados pelo novo coronavírus.

Segundo informações do O Globo, Nicola comunicou em vídeo divulgado no Twitter que contraiu a doença."Os médicos me disseram que sou positivo na Covid-19. Estou bem, mas terei que ficar em casa pelos próximos dias. A partir daqui, continuarei acompanhando o trabalho que há para fazer. Coragem a todos e até breve", disse Zingaretti.

Em nota, o Piemonte, que fica no norte da Itália, afirmou que a saúde do político é boa e que ele continuará trabalhando "inevitavelmente à distância".

"Moro isolado em uma parte da minha casa, mas estou bem e não tenho os sintomas. Isso não me distrai das minhas responsabilidades do governo da região. Continuarei a fazer o trabalho que realizo hoje em dia", disse Cirio em um vídeo em suas redes sociais.

Os dois anunciaram após a Itália declarar que 16 milhões de pessoas deverão ficar em quarenta dentro de casa. Outras 14 províncias, e Veneza e Milão também estão em alerta.

De acordo com o balanço divulgado na sexta-feira (6) pelo chefe da Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, o número de mortos pelo novo coronavírus chegou a 197, além contabilizar 4.636 casos.

