Escala médica desta terça, conta com 4 a 5 pediatras em 2 UPAS da cidade

Conforme a escala médica divulgada pela Sesau (Secretária Municipal de Saúde), os profissionais de plantão hoje atendem a todas as demandas, mas o atendimento infantil fica priorizada apenas em na UPAs Coronel Antonino e Vila Almeida. No entanto, na parte da noite os pediatras estarão disponíveis em quase todas, exceto Aero Rancho, Santa Mônica e Coophavilla.

O atendimento para a população adulta é disponível e conta em média com uma escala de 3 a 5 médicos em cada unidade. A lista foi atualizada para hoje (22), está completa e conta com profissionais clínicos em todas as UPAs.

