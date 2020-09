Ex-delegado morre de coronavírus na capital

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informaram com pesar na manhã deste sábado (12), o falecimento do advogado e delegado aposentado Antônio Carlos dos Santos.

Vitima da covid-19, ele faleceu aos 64 anos deixando a esposa Maria Edna, suas filhas Marta e Simone e a neta Júlia. Nascido em Sergipe ingressou na Polícia Civil em 1984 se tornando delegado e se aposentou em 2015, quando recebeu a carteira da OAB/MS, ainda foi diretor do Departamento de Recursos e Apoio Policial (Drap), Diretor de Polícia da Capital e Diretor de Polícia do Interior.

Em razão a pandemia do novo coronavirus, Antônio Carlos não poderá ser velado. O sepultamento está marcado para acontecer as 14h30 deste sábado no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande. A funerária chegará no local dez minutos antes e apenas dez pessoas da família poderão chegar mais próximo do sepultamento para evitar aglomerações.

Deixe seu Comentário

Leia Também