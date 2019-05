Fisioterapeuta ministra palestra gratuita na capital

A fisioterapeuta Luciana Lopes Costa, docente pela Faculdade Inspirar, estará em Campo Grande para uma palestra Osteopatia Aplicada a Lombalgia, voltada aos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. O evento conta com apoio do Conselho de Fisioterapia de Mato Grosso do Sul (Crefito 13). O evento será no próximo sábado (25), na Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 8h.



A inscrição para assistir a palestra da especialista é gratuita, a entrada será 1 kg de alimento não perecível. Luciana é considerada referência nacional em osteopatia. "A osteopatia é uma técnica de terapia manual, onde se faz uma avaliação completa para saber realmente a causa da dor. Estaremos juntos descobrindo a possibilidade das dores lombares. Irei falar da avaliação, de tratamento e as descobertas novas do mercado. Então será uma palestra muito interessante, que vai abrir horizonte para nós profissionais", disse.



Luciana Lopes Costa, é formada Universidade Tuiuti, no Paraná – UTP. Ela é mestre em distúrbios da comunicação, com especializações em medicina e ciência do esporte, traumato ortopedia – coffito, formação cadeias musculares e formação osteopatia.



As inscrições on-line podem ser feitas até o dia 22 de maio, quarta-feira, pelo site: http:/palestra.inspirarms.com.br. Haverá sorteio de cursos, descontos em pós-graduação e certificado de participação. Mais informações pelo telefone (67) 9 9155-1044.



Em alerta



As doenças reumatológicas podem ter longa duração, podendo causar dor e dificuldade para as atividades diárias. Muitos pacientes podem sentir ansiedade e depressão relacionadas a demora na melhora dos sintomas, assim como a dificuldade para trabalhar em casa ou no serviço.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são mais de 15 milhões de pessoas acometidas por doenças reumáticas, mas engana-se quem pensa que só acomete pessoas idosas, elas podem atingir também jovens e crianças.



Serviço



Local: Câmara Municipal de Campo Grande – Avenida Ricardo Brandão, 1.600 - Jatiuca Park

Check-in: 8h

Início da palestra: 8h30 (em ponto)

Coffee-break: 10h30

Encerramento: 12h

