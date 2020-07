Frigorífico interrompe atividades para frear surto de coronavírus em Juti

O frigorífico Frizelo, localizado em Juti, decidiu interromper as atividades por sete dias para tentar frear o surto de coronavírus (Covid-19) na cidade. A cidade registra até o momento 37 casos e 350 funcionários da empresa passaram por testagem em massa.

Conforme o superintendente de Atenção Básica do Município, Fernando Vieira, a cidade teve o registro de mais nove casos em 24h e a testagem já estava programada para acontecer. Equipes de Saúde de Caarapó participaram da ação para a coleta de amostras.

“Montamos uma equipe junto com a Secretaria de Saúde do Estado. Estamos refazendo os testes naqueles funcionários que já fizeram. E realinhamos esses sete dias junto com o Governo do Estado para tentar frear o avanço da doença”, disse Vieira.

Ainda conforme o superintende, as amostragens serão enviadas para Campo Grande, para serem avaliados no Lacen (Laboratório Central) e resultado dos testes devem sair em 48 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também