A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a segunda morte por coronavírus (Covid-19) no estado. A vítima é um homem de 69 anos, morador de Niterói, que era diabético e hipertenso. Com mais essa morte, o Brasil contabiliza seis óbitos provocados pela doença.

Até o momento, o Mato Grosso do Sul tem seis casos confirmado da Covid-19.

Segundo informações do G1, o homem apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia na quarta (11). Ele teve contato com caso confirmado que viajou para o exterior. O material para análise deu entrada no Lacen (Laboratório Central Noel Nutels) nessa quarta e foi confirmado no início da tarde.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabiliza 428 infectados. Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na quarta-feira:

11.278 casos suspeitos

1.841 casos descartados

