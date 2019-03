Hospital Dia reforça atendimento de pacientes com suspeita de dengue

O Hospital Dia, no Centro de Doenças Infecto Parasitárias (Cedip), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, está atendendo desde quinta-feira (28), pacientes com dengue, por meio de encaminhamento das unidades de emergência (UPA/CRS).



O local faz parte do plano contingência da prefeitura e vai funcionar 24 horas por dia para acolher pacientes encaminhados via Central de Regulação Hospitalar (Core), que necessitem de acompanhamento e internação.



Serão ofertados 14 leitos, dependendo da demanda de pacientes regulados. Devem trabalhar na unidade, em cada período do dia, um médico clínico geral, um enfermeiro, um administrativo e três técnicos de enfermagem.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, esteve no Hospital Dia para verificar as condições das instalações e destacou a importância da unidade no enfrentamento da doença. “Com este local funcionando como retaguarda para pacientes que necessitam de internação, devido às complicações da doença, vamos ampliar a oferta de leitos e absorver a demanda das unidades de urgência e emergência, que registraram aumento de pacientes”, justificou.

