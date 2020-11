Infectologista dá dicas de prevenção ao contágio de coronavírus durante eleição

Matheus Rondon com informações da assessoria

Neste domingo (15), quando a população vai às urnas para votação do primeiro turno, serão escolhidos prefeito e vereadores. Com a pandemia global pelo novo coronavírus (COVID-19), é importante reforçar os cuidados para evitar a contaminação.

A médica infectologista da Santa Casa de Campo Grande, Priscilla Alexandrino, orienta a população sobre como se proteger do Coronavírus. “Não podemos esquecer que o vírus segue circulando e que os cuidados que já conhecemos bem devem ser mantidos todos os dias, mas principalmente no dia da eleição. Uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos com sabão e evitar proximidade nas filas são algumas das medidas que devem continuar sendo tomadas”, ressaltou.

Outro ponto de preocupação é com as proximidades das sessões eleitorais, onde tradicionalmente tem a presença de cabos eleitorais. “Importante evitar aglomerações, conversas sem máscara e não pegar materiais de candidatos de quem está trabalhando nas proximidades dos pontos de votação, como santinhos, pois podem contar o vírus. Hora de agradecer de forma bem-educada”, complementou.

Para esta eleição, o Tribunal Superior Eleitoral realizou diversas campanhas fortalecendo as medidas para evitar o contágio, inclusive tirando dos mesários a obrigatoriedade de pegar nos documentos pessoais do eleitor, deixar o comprovante de votação como opcional e pedindo para que o eleitor leve sua caneta para assinatura do livro de presença.

Também foi solicitado que os eleitores não levem acompanhantes e crianças para as sessões, evitando aglomeração nas filas, que deverá ter separação de pelo menos um metro entre os eleitores.

Outra mudança para este pleito é com relação ao horário de votação, que foi alterado e terá uma hora a mais, sendo das 7h às 17h e com orientação para que o período entre 7h e 10h fique para os grupos de risco.

