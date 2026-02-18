Investigação do MPMS mira entrega de sondas e fraldas em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu mais uma investigação sobre a saúde pública de Campo Grande, desta vez para apurar a regularidade no fornecimento de sondas e fraldas, especialmente no Centro de Especialidades Médicas (CEM), e avaliar se as providências administrativas garantem a dispensação adequada aos usuários.

O Inquérito Civil nº 06.2026.00000065-4 tramita na 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, sob a coordenação da promotora de Justiça Daniella Costa da Silva.

A investigação tramita no Ministério Público Estadual sob sigilo, de modo que o teor dos documentos e as etapas do procedimento não foram divulgados, tendo como requerido a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU).

