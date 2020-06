Junho começa com 79 novos casos no MS e Dourados pode se tornar epicentro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta segunda-feira (1º) 79 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Somados aos números anteriores, o Estado alcança 1.568 pessoas infectadas pelo vírus.

Durante o anúncio, o secretário Geraldo Resende manifestou preocupação com Dourados que pode, segundo ele, se tornar o epicentro do vírus no Estado, nos próximos dias. Os novos casos desta segunda são puxados pela segunda maior cidade do Estado, que, soma mais 27 novos casos, seguido de Campo Grande, com 19.

Campo Grande ainda lidera o número de casos confirmados, mas faltam apenas seis casos para que Dourados alcance a liderança. Dos 1.568 casos em MS, 312 são na capital e 306 em Dourados.

O balanço de hoje trouxe 532 recuperados, quando são considerados curados. 64 pessoas estão internadas, sendo 14 ocupando leitos de UTI. O Estado não registrou óbito nesta segunda e mantém 20 óbitos pelo Covid-19.

