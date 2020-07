MP solicita inspeção em frigoríficos no interior

Flávio Veras, com informações do MPT-MS

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) solicitou, nesta terça-feira, aos Departamentos de Vigilância Epidemiológica dos municípios de Juti e São Gabriel do Oeste, inspeção nos frigoríficas Frizelo e Boibrás, intalados no município. Segundo o órgão, as diligências devem ser realizadas nas plantas das empresas, para verificar se as indústrias estão cumprindo medidas sanitárias previstas em recomendação encaminhada pela instituição.

No último sábado (11), equipes das Secretarias de Saúde de Juti e Caarapó coletaram amostras respiratórias (exame RT-PCR) de aproximadamente 260 funcionários do frigorífico Frizelo – a indústria emprega em torno de 325 pessoas – visando a uma eventual detecção do novo coronavírus. A ação ocorreu depois que 34 funcionários da indústria testaram positivo para a doença.

De acordo com o superintendente de Atenção Básica de Juti, Fernando da Silva Vieira, o resultado de 153 exames realizados no sábado já foi concluído, sendo confirmados 84 novos casos. Deste grupo, 55 trabalhadores residem em Juti, 24 em Caarapó e cinco em Naviraí. Com isso, sobe para 118 o total de empregados do Frizelo infectados pelo novo coronavírus Covid-19).

A empresa, por conta de determinação expedida pelo Município de Juti, interrompeu as atividades por sete dias, contados a partir de sábado (11), “até que todos os resultados de tipagem sejam encaminhados para a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul".

Em outra frente, também concedeu férias coletivas aos demais trabalhadores, até o dia 27 de julho.

