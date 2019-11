MS bate meta em vacinação e recebe R$ 2,6 mi em bônus para saúde

O Mato Grosso do Sul ficou em 2º lugar por maior cobertura vacinal das crianças com até dois anos de idade no país, com 110,60% da meta de vacinação atingida, sendo ultrapassado apenas por Minas Gerais (110,84%). Os municípios do MS que atingiram a meta de 95% vão receber bônus do Ministério da Saúde no valor total de R$ 2,6 milhões.

No Estado foram aplicadas 100.606 doses da vacina contra sarampo em crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Foram registradas 8.982 doses zero, 35.888 da primeira dose, 43.137 da segunda dose e 12.599 de terceira dose ou mais. Dos 79 municípios, 68 ultrapassaram a meta de 95% de cobertura vacinal.

Seis municípios estão com cobertura inferior a 90%, correndo o risco de receber somente 50% do valor do bônus. São eles, Paranaíba (78,42%), Nova Alvorada do Sul (78,67%), Terenos (82,17%), Ponta Porã (84,96%), Miranda (86,19%) e Corumbá (86,51%).

Quatro municípios estão com cobertura vacinal entre 90% e 94,99%. Se não tingirem a meta vão receber 75% do incentivo financeiro. São eles, Dourados (91,54%), Rio Negro (91,95%), Tacuru (92,52%) e Rio Brilhante (94,48%).

A primeira etapa da vacinação nacional contra o sarampo ocorreu entre dias 7 e 25 de outubro tendo como público alvo crianças menores de cinco anos. A segunda etapa acontece entre 18 a 30 de novembro, tendo com o público alvo pessoas entre 20 e 29 anos.

Esse ano, a estratégia de mobilização contou com o apoio do Rotary Club, por meio da ação “Mato Grosso do Sul e Rotary Club de Campo Grande conectados pela saúde infantil”, somados a toda a toda família Rotária do MS, visando a mobilização e engajamento da sociedade civil e instituições na divulgação da campanha.

