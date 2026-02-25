Menu
Governo Dengue - Fev26
Saúde

Mato Grosso do Sul passa dos 100 casos confirmados de dengue em 2026

Apesar de nenhum óbito registrado, a doença segue subindo nas confirmações

25 fevereiro 2026 - 09h11Luiz Vinicius
Casos de dengue seguem aumentando a cada semanaCasos de dengue seguem aumentando a cada semana   ( Kamilla Ratier)

O número de casos confirmados de dengue ultrapassou a barreira dos três dígitos, conforme dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira, dia 24. Ao todo, são 107 confirmações em 2026.

Em contrapartida, já foram contabilizados 954 casos prováveis da doença. Nas primeiras semanas do ano, nenhum óbito foi confirmado em decorrência da doença ou está em investigação.

Nos últimos 14 dias, Jardim, Inocência, Sete Quedas, Itaquiraí, Itaporã, Maracaju, Corumbá, Sidrolândia, Dourados e Três Lagoas registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

