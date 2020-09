MS rompe mil mortes por coronavírus e tem mais 982 casos confirmados

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 982 casos e 20 novas mortes por Coronavírus. Quinze pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores da capital. O número de infectados já chega a 55.345. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 45.830 já estão recuperados e 8.029 cumprem isolamento domiciliar. No total, 1007 perderam a vida para o Coronavírus no Estado.

Com mais de mil óbitos o secretário de estado de Saúde de Mato Grosso do Sul diz, "Lutamos muito para não atingir esses números", fala Geraldo Rezende.

Atualmente 479 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado sendo 248 em leitos clínicos e 238 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 68%, na macrorregião de Campo Grande.

Conforme o boletim, MS já soma 227.797 casos notificados, dos quais 168.363 foram descartados. Há 1.257 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 2.832 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

De acordo com a SES, dos 982 novos casos, 380 são de moradores de Campo Grande, Dourados 80 caso, Nova Andradina teve 69 casos e Corumbá 58 casos. A Capital já contabiliza um total de 23.837 registros da doença. Dourados tem 6.157 e Corumbá já registrou 3.052 casos.

Nas últimas 24 horas, nove homens e seis mulheres morreram na capital. Em Ivinhema uma mulher 70 anos perdeu a vida, com doença cardiovascular crônica, diabetes, hipertensão, em Corumbá um óbito. Dourados confirmou a morte de uma idosa de 87 anos. Miranda uma idosa de 67 anos morreu em decorrência da doença. Em Bela vista uma mulher de 29 anos que tinha Imunodeficiência e imunodepressão.

Confira a lista dos óbitos em MS pelo Coronavírus:





