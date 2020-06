MS soma três mortes em menos de 24h por coronavírus

Um policial civil, 52 anos, é a 27° morte por coronavírus registrada em Mato Grosso do Sul, a vítima morava em Ponta Porã, cidade onde estava internado, a morte foi registrada às 20h30 desta quinta-feira (11), foi a terceira no dia.

Essa foi a terceira morte registrada em um único dia no estado, a primeira se trata de um idoso, 80 anos, morador de Rio Brilhante. Ele morreu durante a madrugada de ontem (11).

A segunda morte registrada foi uma mulher, 61 anos, residente no Distrito do Quebra Coco e estava internada em hospital de Sidrolândia. Apesar da morte ter sido confirmada ontem (11), o óbito ocorreu no último dia 07/06, como informado pela prefeitura da cidade.

De acordo com a prefeitura, foi realizado um teste rápido na idosa no dia da internação, com resultado negativo, e a coleta de exame de RT-PCR para detecção de Covid-19 que foi encaminhado para investigação no LACEN (Laboratório Central) de Campo Grande-MS, essa amostra testou positivo e o município foi comunicado ontem (11), data em que a morte foi relatada.

Segundo o site “Região News” a mulher se trata de Cícera Aprecida (foto abaixo), ela foi o 8° caso confirmado da doença em Sidrolândia e teria sido a primeira contaminada por transmissão comunitária.





O policial, Waldir Rojas, foi a terceira morte registrada no dia, a Polícia Civil (PC), informou o óbito através de uma nota de pesar. De acordo com a nota, a vítima sofria de pressão alta e estava internado desde o final de maio, quando foi diagnosticado com a covid-19.

Assim que descobriu a doença, Waldir deu entrada no pedido de aposentadoria, que foi publicado no diário oficial do estado durante o período de internação do paciente.

No final da nota a Polícia Civil presta sentimentos ao policial, “a Polícia Civil está de luto e presta sentimentos de pesar aos familiares e amigos do investigador”.

