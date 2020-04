MS - Técnicos em enfermagem ocupam 2º lugar em acidente de trabalho

Os técnicos de enfermagem ocupam a 2ª colocação do ranking de acidente de trabalho em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Comunicação de Acidente de Trabalho (CONCAT), da Previdência Social. Com 412 registrados em 2019, a profissão só ficou atrás apenas dos alimentadores de linha de produção, que notificaram 544 acidentes, no mesmo período.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho – 24ª Região, em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), é preocupante. O diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems), explica Sebastian Rojas que, o alto número de acidentes, está diretamente relacionado ao esgotamento físico dos profissionais e à baixa remuneração.

"Para manter um ganho mensal satisfatório, eles acumulam dois ou três empregos, sendo que a jornada por si só já é bastante exaustiva, tendo em vista o excesso de trabalho e o volume de pacientes nos hospitais", afirmou.

Sebastian ainda esclarece que a maioria dos acidentes ocorre com materiais perfurocortantes, devido ao cansaço, redução da atenção e acúmulo de sono. Também são frequentes os afastamentos por doenças ocupacionais na esfera psiquiátrica, como depressão, estresse e síndrome de Burnout.

Doações

Para proteger quem está na linha de frente do combate no combate a pandemia, a Justiça do Trabalho está revertendo recursos de indenizações trabalhistas para a compra de EPIs para os profissionais de saúde dos hospitais públicos de Mato Grosso do Sul.

Esta semana, foi entregue a primeira parte dos materiais comprados com recursos repassados pelo Getrin-24 - Grupo de Trabalho Interinstitucional formado por diversas instituições, entre elas o Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região.

O TRT/MS reverteu cerca de R$ 35 mil para o Siems para compra de EPIs. Os equipamentos de proteção serão doados para instituições que enviaram o plano de contingência ao sindicato e vai atender os municípios de Paranaíba, Corumbá, Aquidauana, Jardim, Maracaju, Amambai, Caarapó e Itaquiraí.

Foram adquiridas 400 máscaras PFF2, 100 protetores faciais, 150 óculos e material para confecção de avental e de máscaras do tipo cirúrgicas, uma vez que não encontraram mais máscaras prontas para a compra. O sindicato ainda aguarda a chegada de mais materiais como tecido TNT com gramatura acima de 80 para confecção dos EPIs. Esta é apenas uma das destinações liberadas pela Justiça do Trabalho.

A vice-presidente do SIEMS, Helena Delgado, explica que a medida visa atender em caráter emergencial. "Em articulação com o Getrin-24, avaliamos que auxiliar a categoria da enfermagem é prevenir não apenas os profissionais, mas toda a sociedade que conta com o atendimento desses trabalhadores", pontuou.

Deixe seu Comentário

Leia Também