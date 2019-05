Na capital grupo se reúne em WhatsApp e eliminam peso

MA iniciativa do nutricionista Emerson Duarte reuniu homens e mulheres de Campo Grande em um grupo de WhatsApp, durante 15 dias, com o objetivo de ao final verificar aquele que registrasse maior perda de peso.

A vencedora do desafio 15 dias, Cristiane da Silva Duarte Medeiros, autônoma, de 36 anos, perdeu quatro quilos. “Mais que perder peso aprendi me amar mais, pensar mais na minha saúde e no bem estar, descobrindo o que é bom e ruim. A mudança foi aos poucos e a família me incentivou muito, não deixaram de comer o que gostam por minha causa, mas também mudaram a alimentação”, aponta ela que estava com 75,4 quilos no começo e agora pesa 71,4.

Para validar o peso de todos, foi marcado um encontro presencial. “No primeiro momento aconteceu uma bateria de exercícios físicos e a pesagem dos envolvidos, que seguiram na troca de informações e orientações nutricionais, durante todo o desafio, que tinha por finalidade identificar aquele que mais perdeu peso ao final, de forma saudável e com acompanhamento profissional”, relata o nutricionista.

“Em grupo as pessoas tendem a se sentirem mais estimuladas. Mas a intenção maior da iniciativa é que as pessoas deem um ponta pé, saindo do sedentarismo e aperfeiçoando a alimentação, com acompanhamento. É uma competição saudável que envolve homens e mulheres de diferentes idades, mas com o mesmo o objetivo, perda de peso e elevação da autoestima”, completou Emerson Duarte.

No último dia, após a pesagem, a vencedora do desafio recebeu um kit de produtos fitness e uma bonificação em dinheiro. E os três primeiros colocados terão as orientações nutricionais estendidas.

Durante o ano serão formados outros grupos, segmentados de acordo com o objetivo. “Durante o ano reuniremos grupos focados em perder peso, outro grupo direcionado ao ganho de massa magra, outro para diminuição de gordura corporal, além daqueles ligados à mudança de hábitos alimentares”, finaliza o nutricionista.

