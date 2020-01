“Nano” assume secretaria executiva do Ministério da Saúde

O ex-coordenador geral de Assistência Farmacêutica do Governo do Estado Carlos Alberto de Andrade e Jurgielewicz foi nomeado secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (21). Nano, como é conhecido, tem 57 anos e é nascido em Campo Grande. Ao JD1 Notícias ele informou que já está em Brasília para posse do novo cargo.

Carlos é formado em Administração de Empresas em Marília e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas.

O administrador também já foi secretário de Planejamento de Corumbá em 1993 e diretor administrativo da secretaria de saúde de Campo Grande.

Sobre a nova posição, Nano diz que está muito feliz e espera fazer o melhor para orgulhar a nação. “É uma esponsabilidade muito grande, estou muito orgulhoso e satisfeito em poder trabalhar pelo Brasil, representar Mato Grosso do Sul”, finalizou.





