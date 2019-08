No Extra, o Procon-CG descarta mais de 10 quilos de leite em pó vencidos

A equipe do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Campo Grande recebeu uma denúncia através do WhatsApp, de supostas irregularidades em vários produtos vendidos no Hipermercado Extra.

No local durante fiscalização, foram encontrados mais de 50 quilos de produtos em diversas situações. Tinha produtos vencidos, com embalagens violadas, com divergências de preços e impróprios para o consumo.

O que mais chamou a atenção da equipe de fiscalização, foi a quantidade de mais de 10 quilos de leite em pó vencido. Os produtos com irregularidades que estavam exposto à venda foram descartados.

