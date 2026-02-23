Menu
Saúde

O que é a ELA, doença neurodegenerativa que voltou ao debate após a morte de ator

Progressiva e sem cura, a doença afeta neurônios motores e tem atendimento especializado no Humap-UFMS, em Campo Grande

23 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius

A repercussão da morte do ator norte-americano Eric Dane reacendeu o debate sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva e ainda sem cura. Em Campo Grande, pacientes diagnosticados com a condição recebem acompanhamento especializado no Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Ebserh.

A ELA compromete os neurônios motores — responsáveis pelos movimentos voluntários — e provoca fraqueza muscular progressiva, perda de força e atrofia. Com o avanço da doença, atividades simples como segurar objetos, caminhar, falar e engolir passam a ser afetadas. Parte dos pacientes também pode apresentar alterações cognitivas e comportamentais.

A progressão varia de caso para caso, mas a expectativa de vida média após o início dos sintomas é de dois a cinco anos. Há registros de evolução mais lenta, embora sejam menos frequentes.

Os primeiros sinais costumam ser discretos e dependem da região inicialmente atingida. Entre os principais sintomas estão fraqueza persistente em mãos ou pés, dificuldade para falar, alterações na deglutição e fasciculações, que são contrações musculares involuntárias. A orientação é buscar avaliação médica diante de perda de força progressiva sem causa aparente.

O diagnóstico é clínico e exige avaliação neurológica detalhada. Não há exame único capaz de confirmar a doença. Testes como eletroneuromiografia, ressonância magnética e exames laboratoriais são utilizados para descartar outras enfermidades com sintomas semelhantes.

Considerada rara, a ELA registra de 0,7 a 2 novos casos por 100 mil habitantes ao ano nos países ocidentais. A maioria dos diagnósticos ocorre entre 50 e 70 anos. Cerca de 90% dos casos são esporádicos, sem histórico familiar, enquanto aproximadamente 10% têm origem hereditária.

Embora não exista cura, medicamentos podem retardar a progressão em parte dos pacientes, aliados a terapias multidisciplinares voltadas ao controle de sintomas e à manutenção da qualidade de vida.

