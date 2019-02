Prefeitura convoca 138 médicos em Campo Grande

Para reforçar o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros Regionais de Saúde (CRSs) e unidades básicas (UBS/UBSF) da Secretaria de Saúde (Sesau) e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, a Prefeitura de Campo Grande convocou 138 médicos inscritos no Cadastro Temporário. O edital de convocação foi publicado no Diogrande na edição desta quarta-feira (27) e os candidatos devem se apresentar entre hoje e sexta-feira (1º).

Foram convocados 68 médicos plantonistas, 36 residentes, 31 médicos para atendimento ambulatorial e 3 pediatras para trabalhar em cargas horárias que variam de 12 a 48 horas de trabalho semanais. Na semana passada foram convocados outros 130 profissionais para atuarem nas unidades da Sesau.

Para o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, as convocações reforçam o compromisso da Gestão com a população. “Estamos trabalhando para melhorar ainda mais o serviço de saúde, além de garantir que haja atendimento de qualidade e agilidade no tratamento de pessoas com sintomas de doenças transmitidas pelo mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya”, ponderou.

Os candidatos convocados devem se apresentar entre quarta-feira (27) e sexta-feira (1º de março), de acordo com o edital, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da Sesau, situada a rua Bahia, 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência da convocação, devendo o candidato realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos Temporários, caso tenha interesse em ser convocado novamente.

