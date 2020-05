Prefeitura lança sistema on-line de triagem dos sintomas da Covid-19

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Prefeitura Municipal de Campo Grande desenvolveu um sistema on-line para realizar a triagem dos sintomas provocados pelo novo coronavírus (Covid-19), que poderá ser acessado à partir de quinta-feira (7). Segundo o órgão, o objetivo da ferramenta é saber como está a saúde do cidadão e a partir das informações trazidas aumentar ainda mais a assertividade das medidas que vem sendo tomadas por todas as áreas.

Conforme a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC); que desenvolveu o sistema, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau); após o preenchimento inicial dos dados pelo usuário, o usuário responderá perguntas básicas, tais como se teve contato com alguém diagnosticado com a COVID-19, se apresenta alguns dos sintomas ou comorbidades. Essas informações serão acessadas pelas equipes de inteligência de dados da Prefeitura para auxiliar na tomada de decisões.

Ao final da triagem, será apresentada uma orientação sobre os cuidados e medidas que cada cidadão deverá tomar, com base nas respostas. De acordo com os sintomas, a auto triagem encaminhará para um painel de monitoramento mantido pelas equipes de inteligência que, através do mapeamento de informações estudam os sintomas e comportamentos epidemiológicos da Covid-19.

A ferramenta foi desenvolvida atendendo os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde com apoio técnico de equipes de profissionais da saúde do município de Campo Grande. “A tecnologia aproxima e as informações trazidas ajudarão a Prefeitura a sempre escolher o melhor caminho, preservando a saúde da população e ajudando as empresas”, comentou o diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso.

O sistema conterá dois módulos, sendo que nesse primeiro momento será disponibilizado o módulo para a comunidade em geral e, posteriormente, outro voltado para instituições públicas e privadas. Neste segundo módulo, o sistema conterá informações cadastrais específicas dos funcionários, situação da saúde funcional em relação a COVID-19 e relatórios gerenciais para que as organizações tomem decisões estratégicas em relação à incidência da doença.

O teste digital poderá ser realizado através do celular, tablet ou computador e será acessado no portal da Prefeitura.

