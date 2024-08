Publicação sobre OMS ordenar lockdown contra mpox é falsa

Circula nas redes sociais que a Organização Mundial da Saúde (OMS) ordenou que os governos devem se preparar para realizar um novo lockdown (isolamento social) contra a mpox, mas a OMS já afirmou que a informaçao se trata de uma fake news.

A publicação enganosa tem o seguinte texto: "A OMS ordena que os governos se preparem para 'mega-lockdowns' devido à cepa mortal da 'varíola dos macacos'. Será que conseguirão nos trancar de novo??? Ou será que os anestesiados pela TV e pelos partidos políticos vão acordar???".

Em 14 de agosto, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, anunciou que a mpox voltou a ser classificada como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em razão do aumento expressivo de casos e o surgimento de uma nova variante no continente africano, especialmente na República Democrática do Congo.

Mas em nenhum momento do vídeo de 50 minutos, Tedros orientou que os governos promovam o isolamento social contra a mpox, como é sugerido pela publicação falsa.

"A OMS não pode e não ordenou que os governos se preparassem para ‘mega lockdowns’ ou qualquer tipo de lockdown devido à mpox. Como uma organização científica e técnica, a OMS fornece conselhos técnicos e apoio aos seus 194 Estados Membros. Os países têm soberania para tomar decisões e ações em relação à saúde de suas populações", informou a organização em nota.

