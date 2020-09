"Quase mil exames realizados, mais de 30% deram positivo" alerta secretário

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 652 casos e 13 novas mortes por Coronavírus, nesta quarta-feira (23). Cinco pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 65.611. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 58.406 já estão recuperados. No total, 1.208 perderam a vida para o Coronavírus no Estado. A média móvel óbitos por dia em MS está em 11,71. A taxa de contágio está em 1.05.

O secretário de estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geral Resende, afirma que Lacem (Laboratório Central de MS), se torna um dos laboratórios melhor aparelhados do país, com isso temos a capacidade de realizar 1.800 testes RT-PCR.

Geraldo faz um alerta de que os quase mil exames realizados no Lacem, ontem (22), mais de 30% deram positivo, isso mostra que a trânsmissão do vírus ainda se faz muito presente em Mato Grosso do Sul, ressalta.

Campo Grande já registrou 511 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá foi 125 óbitos, em Dourados já são 92, e em Aquidauana foram 51 pessoas que perderam a vida e Sidrolândia com 25 casos. A taxa de letalidade no estado está em 1,8%.

Em 24h, Campo Grande teve 5 óbitos, e outros 8 municípios tem uma morte pela doença, são elas, Anastácio, Batayporã, Corumbá, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia, Sonora e Três lagoas.

De acordo com a SES, dos 652 novos casos, 234 são de moradores de Campo Grande, Corumbá teve 80, Dourados com 58, Três Lagoas teve 35 e Cassilândia teve 19 casos 16. As cinco cidades que teve mais casos desde o inicío da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 28.831 registros da doença, Dourados tem 6.940, Corumbá já registrou 3.866 casos, Sidrolândia com 1.981, Aquidauana já teve 1.852 e Três Lagoas, com 1.904 óbitos.

Atualmente 457 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 231 em leitos clínicos e 2227 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 74%, na macrorregião de Campo Grande.

Conforme o boletim, MS já soma 258.464 casos notificados, dos quais 188.446 foram descartados. Há 1.342 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 3.065 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.





