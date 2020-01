Saiba a importância das vacinas na hora de viajar

Na hora de planejar, uma coisa que poucos brasileiros se atentam é com a verificação de suas carteiras de vacinação. Alguns países exigem que a pessoa tenha tomada certa vacina ou estar com todas em dia. Caso contrário, o viajante nem entra no avião ou passa pela imigração.

Por isso, é importante que a pessoa que vai viajar busque orientações para evitar contratempos, desgaste financeiro e mental com suas férias indo por água a baixo.

Não somente no exterior, até mesmo em alguns destinos nacionais é recomendado que a pessoa consulte os calendários de vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério de Saúde e se vacine de forma gratuita nas unidades públicas de saúde.

Na consulta, além de verificar a atualização das vacinas, também são repassadas orientações para as vacinas exigidas de acordo com os destinos.

O médico Fernando Moraes pontuou. “As vacinas obrigatórias para quem vai viajar depende do destino. É necessário verificar as orientações com antecedência. Mas, basicamente, a vacina obrigatória, na maioria dos países, é a de febre amarela, sobretudo nos países tropicais e subtropicais. Alguns países da África também estão exigindo a vacina da poliomielite. Ambas podem ser atualizadas no ambulatório”.

Após o retorno da viagem, caso apresente febre ou outros sintomas como diarréia, problemas de pele ou respiratórios, é de suma importância que a pessoa procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e informar quais as regiões visitou.

