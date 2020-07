“Salvar vidas, sem terceirizar responsabilidade”, diz Riedel sobre combate ao coronavírus

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, reforçou, na live desta sexta-feira (24), que o Estado continua parceiro dos municípios no trabalho em conjunto de combate ao novo coronavírus (Covid-19), em Mato Grosso do Sul.

“Esse é o momento onde a coordenação e ação da Secretaria Estadual de Saúde com as Secretaria Municipais, faz toda a diferença e a gente deve acompanhar e parabenizar o trabalho”, afirmou Riedel. Como exemplo, o secretário citou Campo Grande, onde os principais resultados de ações conjuntas resultam em mais de 24 mil testes por semana e ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Riedel ainda reforçou o dado de que os pacientes que ocupam leitos de UTI, na capital, em sua maioria são campo-grandenses. “A cada dez internados, nove são de Campo Grande. É importante deixar claro que alguns municípios do interior têm colaborado neste momento, pois já passaram por uma fase mais difícil e tem enviado equipamentos para que possa auxiliar nesse momento de maior necessidade na capital. Isso é solidariedade”, afirmou.

Para o secretário, o momento é de salvar vidas e não se preocupar com eleições. “Salvar vidas, sem terceirizar responsabilidade. A preocupação do Governo do Estado continua sendo as pessoas”, concluiu.

