SAMU terá linha interrompida por 30 minutos na madrugada desta quarta-feira

Devido ao processo de atualização do Sistema do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o atendimento da linha 192 será interrompido a partir das 3h da madrugada desta quarta-feira (21).

A atualização é um pedido da empresa que presta suporte ao SAMU, por isso a linha ficará interrompida por meia hora.

Durante o período de interrupção temporária, a população poderá acionar dois números reservas, sendo o (67)99873-2560 e (67) 99662-7318. "Ressaltamos que estes contatos só estarão disponíveis no período de atualização do sistema PABX, durante o prazo máximo de 30 min, e após a atualização todo o contato deverá ser realizado via 192", informou a Coordenadoria do Samu Regional Campo Grande.

