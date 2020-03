Sem sintomas, testes apontam adolescente com coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde publicou uma nota oficial na manhã desta quinta-feira (5), afirmando que estuda uma infecção assintomática por Covid-19, o novo coronavírus, de uma adolescente de 13 anos.

A adolescente esteve na Itália e retornou no domingo (1º), e apesar de dar positivo para o vírus, ela não apresenta sintomas.

De acordo com critérios técnicos, para que uma pessoa seja considerada com a doença, ela deveria apresentar, além do resultado positivo, febre associada a um sintoma respiratório. "Portanto, esse caso não será somado aos casos confirmados do novo coronavírus", acrescentou a nota da pasta.

3° Caso de Covid-19

Ao anunciar o terceiro caso de infecção confirmado no país ontem (4), de um homem colombiano, de 46 anos, que mora em São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou o caso da jovem que esteve na Itália e que aguardava o resultado de um exame de contraprova.

A adolescente foi atendida em hospital na Itália após apresentar uma lesão de ligamento. De acordo com o ministério, mais exames estão sendo realizados para avaliar, por exemplo, se o uso de medicamentos pela jovem poderia inibir os sintomas da infecção pelo novo coronavírus.

"Outras análises estão sendo realizadas, que devem mostrar situações como carga viral e potencial de transmissão, supressão de sintomas por uso de medicamentos (foi atendida em hospital italiano por lesão de ligamento) e histórico dos familiares que a acompanharam na viagem", informa a nota.

