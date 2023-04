Sequenciamento genômico da tuberculose passará ser feito pelo Lacen em MS

Com suporte e treinamento oferecido pela Universidade de Stanford, da Califórnia, o Lacen-MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) passará a realizar sequenciamento genômico da tuberculosa.

A implementação do sequenciamento genômico auxiliará no entendimento de aspectos ligados à doença e à sua transmissão, pois é um método de diagnóstico com potencial e diferentes possibilidades de uso na tuberculose.

Além de detectar as mutações de resistência do bacilo, é também um instrumento capaz de auxiliar nos estudos de transmissão da doença.

“Agora o nosso Lacen vai poder fazer o sequenciamento genômico das amostras de tuberculose, então para nós é um ganho de tecnologia, de inovação. É uma transferência de inteligência para nós”, finaliza a secretária de Estado de Saúde em exercício, destaca a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone.

Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde, Agepen, Fiocruz, UFMS e a Universidade de Stanford – Califórnia, nos Estados Unidos, o Projeto Estratégia de Controle da Tuberculose nas Prisões apresentou a atualização de dados das pesquisas e cronogramas para o ano de 2023 dos trabalhos desenvolvidos com a população prisional de Mato Grosso do Sul.

