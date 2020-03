O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul confirmou, por meio de uma coletiva de imprensa, outros dois novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), ou seja, no total o estado tem 6 pacientes infectados pela doença. Além de atualizar os dados, o governo ainda anunciou a suspensão das aulas do dia 23 (próxima segunda-feira) até o dia 6 de abril.

A informação foi passada pela secretária-adjunta de Estado de Saúde, doutora Christine Mayome. Além dos confirmados, Mayome ainda informou que existem 112 casos notificados, sendo que desses, 26 são suspeitos, 69 descartados e 11 excluídos. “Começamos no último sábado (14) a fazer os exames no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e estamos entregando os resultados em 24 horas. Caso essa demanda aumente, acredito que o prazo máximo será de 72 horas. Essa rapidez será fundamental para coibirmos o avanço da e, por isso, que nossos órgãos estão trabalhando 24 horas de forma ininterrupta”, projetou.

Em relação as recomendações, a secretária-adjunta falou que a cada dia estão surgindo novas orientções. “Hoje a OMS (Organização Mundial de Saúde) alertou sobre os riscos do uso do ibuprofeno, pois estudos revelam que o anti-inflamatório pode acelerar o processo de agravamento da Covid-19. Ou seja, assim como a dengue, as pessoas não devem se automedicar e sempre procurar especialistas ou canais sérios de informação, como os do Governo do Estado ou do Ministério da Saúde”,

Em relação à falta do álcool em gel, Dra. Mayome afirmou que não tem problema, pois basta lavar adequadamente as mãos. “Caso não tenha o produto, não precisa se desesperar. O Importante é lavar bem as mãos, pois existem diversas notícias sérias ou vídeos ensinando a fazer o procedimento, inclusive em nossas paginas. Portanto, a velha máxima, água e sabão, é sempre a melhor opção”, tranquilizou.





