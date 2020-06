Sesi doa duas mil máscaras de tecido e 960 litros de álcool 70º à prefeitura

A Prefeitura de Itaquiraí recebeu nesta quarta-feira (10), duas mil máscaras de tecido e 960 litros de álcool 70º do Sesi. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão distribuídos para a população e na rede pública de saúde da cidade.

A ação integra a campanha de reforço às ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) por meio da doação de máscaras, face shields e álcool 70ºGL aos municípios, indústrias e entidades parceiras.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, entregou as máscaras ao prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

“Neste momento, mais do que nunca, os municípios estão considerando que toda ação de apoio ao combate da pandemia é bem-vinda. É a iniciativa privada, por meio da indústria, mobilizada para auxiliar o poder público a controlar o novo coronavírus por meio de diversas ações”, afirmou Bergson.

O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto, considera que a ajuda será fundamental para o planejamento da prefeitura para controlar a Covid-19. "As máscaras serão destinadas aos profissionais de saúde e de assistência social que estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Também vamos repassar parte das máscaras para serem distribuídas aos comerciantes para garantir a segurança deles e dos clientes, condicionando o uso da proteção para entrada no estabelecimento”, declarou.

