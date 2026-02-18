Menu
Saúde

Telessaúde avança em MS e reduz demanda reprimida em 14 municípios

O tele-ECG lidera os atendimentos, com 84.880 exames realizados

18 fevereiro 2026 - 12h55Luiz Vinicius

A ampliação da saúde digital em Mato Grosso do Sul tem reduzido filas e ampliado o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, a expansão da telemedicina e do telediagnóstico consolidou serviços como tele-ECG, teledermatologia, teleoftalmologia, teleconsultas e teleinterconsultas na Rede de Atenção à Saúde.

O tele-ECG lidera os atendimentos, com 84.880 exames realizados neste ano. No mesmo período, foram registradas 18.630 teleinterconsultas, fortalecendo o suporte especializado às equipes da Atenção Primária e permitindo que pacientes sejam acompanhados nos próprios municípios, reduzindo encaminhamentos e a demanda reprimida por consultas.

Dados do Ministério da Saúde indicam que todos os municípios sul-mato-grossenses já ofertam telessaúde, alinhados às diretrizes do programa federal de saúde digital. Atualmente, 60 cidades utilizam tele-ECG e 28 contam com teledermatologia. Oito municípios participaram ainda de campanha itinerante de teleoftalmologia, com 954 exames realizados.

Em 14 municípios, o teleatendimento já apresenta alto índice de resolutividade, com redução significativa e, em alguns casos, eliminação da fila por especialidades.

A política estadual é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, em articulação com as prefeituras, e conta com reforço de portarias federais publicadas em 2025 e investimentos do Novo PAC, que viabilizaram o envio de equipamentos e kits multimídia para as Unidades Básicas de Saúde.

