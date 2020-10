"Tem respondido ao tratamento", relata filha do deputado Onevan com coronavírus

Onevan de Matos (PSDB), deputado estadual de Mato Grosso do Sul e candidato a prefeito em Naviraí, que fica a 363 km de Campo Grande está internado com coronavírus desde a última sexta-feira (2), no Hospital da Unimed, em Campo Grande.

Em contato com a família do deputado, foi informado que ele "tem evoluído e tem respondido ao tratamento". Onevan havia sido internado no mês de setembro, mas teve alta médica dia 24 após apresentar melhora significativa, mas oito dias depois, seu quadro clínico se agravou e ele precisou ser internado novamente.

O deputado teve que receber ventilação mecânica, pois teve problemas respiratórios e o aparelho serve para manter a oxigenação do sangue e não sobrecarregar o pulmão.

Deixe seu Comentário

Leia Também