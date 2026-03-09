Tratamento metabólico ajuda empresária a perder 14 kg em Campo Grande

A empresária Thielly Prado, proprietária do Aura Beleza Spa, em Campo Grande, decidiu buscar acompanhamento médico após anos lidando com um conflito pessoal em relação à própria imagem. O processo de reorganização metabólica e perda de peso resultou na eliminação de 14 quilos e trouxe mudanças que, segundo ela, foram além da estética.

Mesmo trabalhando diariamente em um ambiente voltado à autoestima feminina, Thielly afirma que não se sentia plenamente satisfeita com a própria aparência. “Eu falava sobre autoestima o dia inteiro, mas sentia que a minha não estava no mesmo nível”, relata.

A decisão de procurar ajuda médica ganhou força com a proximidade da formatura da filha. “Eu queria escolher um vestido com as costas de fora e me sentir segura. Também queria que minha filha me olhasse e me achasse linda”, lembra.

Após avaliação clínica e exames laboratoriais realizados pela médica Mariana Vilela, da Clínica Casa Santé, foi identificado um quadro inflamatório importante, além do diagnóstico de lipedema, condição que provoca acúmulo desproporcional de gordura e alterações na qualidade da pele.

Segundo a médica, o tratamento começou com a reorganização metabólica antes da introdução de qualquer medicamento. “Hoje se fala muito nas chamadas ‘canetinhas’ para emagrecimento, mas o medicamento sozinho não resolve o problema metabólico. Cada paciente precisa de avaliação individual e tratamento estruturado”, explica.

Após cerca de dois meses focados no controle da inflamação e no ajuste hormonal e metabólico, a medicação foi incluída como parte do plano terapêutico. Ao longo do processo, Thielly afirma ter eliminado 14 quilos, mantendo disposição para trabalhar e praticar atividades físicas.

Hoje, ela afirma que a transformação impactou não apenas a aparência, mas também a forma como se vê e conduz a própria rotina. “É difícil incentivar alguém a se cuidar quando você mesmo não está se cuidando. Hoje eu me sinto melhor e mais segura”, afirma.

