URGENTE: MS registra 711 casos e 9 mortes por coronavírus em 24h

Mato Grosso do Sul registrou um novo recorde de mortos e casos confirmados de coronavírus em todo o estado, nesta quarta-feira (1), foram registrados 711 novas pessoas contaminadas e 9 vítimas fatais pela doença.

A cidade mais afetada foi Campo Grande, com 323 casos confirmados nas últimas 24 horas, mais que o dobro dos números registrados na segunda cidade Dourados, com 134 casos confirmados, em terceiro lugar ficou Corumbá com 39 confirmações.

Com a soma do número alarmante, MS alcança os 8.676 casos confirmados, lembrando que 4.665 considerados recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), ou seja, metade dos casos já confirmados foram recuperados.

As nove mortes registradas no estado foram noticiadas pelo JD1 e podem ser vistas clicando aqui e aqui.

Várias mortes registradas no boletim de hoje, aconteceram em datas anteriores, o número alto já havia sido adiantado pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, durante fala em live oficial.

De acordo com Resende, o fechamento dos dados acontece às 19:00 do dia anterior ao divulgado, e muitos casos foram confirmados após às 19:00 de segunda (29), não entrando no boletim de terça (30), ou seja se acumularam e foram divulgados no boletim de hoje.

O estado já registra 47.435 casos notificados, destes, 1.979 estão em análises e 1.785 seguem sem encerramento e 34.995 já foram descartados, outros 8.676.

Apesar dos números, Dourados continua como atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 2.670 confirmações, seguido por Campo Grande com 2.491 e Rio Brilhante com 351.

