Vídeo - Veja mercado onde coronavírus teria se originado na China

As imagens do mercado em que o coronavírus que afeta a China e mantém o mundo em alerta, supostamente já estão na América, são repulsivas. No entanto, os sensores do governo chinês excluíram as fotografias, às quais a CNN teve acesso.

No início de dezembro, um cliente se preocupou com o que estava acontecendo, tirou fotos das condições em que os animais permaneceram no mercado e os compartilhou através da Internet. A primeira infecção do novo coronavírus em humanos teria ocorrido depois do contato de frequentadores e trabalhadores do mercado com a carne de cobras.

Aves selvagens, roedores, cobras e até porcos-espinhos permaneceram em gaiolas para serem vendidas em um mercado em Wuhan, reconhecido localmente por oferecer frutos do mar.

O novo vírus foi detectado em 12 de dezembro e alguns dos primeiros pacientes foram funcionários do mercado. Atualmente, policiais chineses o vigiam, usando máscaras para se proteger.

O coronavírus causa pneumonia e, como observaram os especialistas, não responde aos antibióticos como um vírus normal.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus poderia ter sido registrado no mercado, considerando que ninguém conhece a história desses animais, nem que tipo de patógenos eles têm em seu corpo.

O vírus se espalha principalmente pela respiração e espera-se que sofra mutação. As autoridades chinesas indicaram que manteriam o alerta.

Neste sábado, quando o Ano Novo Lunar começa na China, o número de casos confirmados de coronavírus Wuhan no mundo chegou a 1.400.

Total da China continental: 1.362 casos confirmados com 1 novo caso em Hubei e 2 novos casos em Hainan, incluindo 41 mortes.

Casos fora da China continental são 38 no total:

Austrália -4

França - 3

Hong Kong - 5

Tailândia - 5

Singapura - 3

Estados Unidos - 2

Taiwan - 3

Macau -2

Malásia - 3

Nepal - 1

Japão - 3

Vietnã - 2

Coreia do Sul - 2

