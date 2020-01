Ministério da Saúde descarta suspeita de coronavírus no Brasil

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

O Ministério da Saúde disse nesta quinta-feira (23) que as suspeitas de coronavírus (219-nCoV) no Brasil foram descartadas pelas cinco unidades de saúde que notificaram o possível quadro.

De acordo com o ministério, os casos de suspeita no Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul não se enquadram nos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para diagnosticar a doença.

O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Júlio Croda, desmentiu as suspeitas. "Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil".

Júlio ainda afirmou que o ministério vem acompanhando a situação mundial desde o final do ano passado, quando o primeiro caso de infecção foi oficialmente registrado na China.

Segundo o secretário, caso aconteça, o Brasil já está preparado para lidar com uma eventual epidemia da doença. O vírus já chegou na Arábia Saudita, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan e Vietnã.

