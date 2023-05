Anatel irá bloquear sinais piratas ao vivo

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou mais uma estratégia nas suas ações para combater a transmissão pirata de conteúdos online e por meio de aparelhos como as IPTVs.

Segundo o portal Telesíntese, a agência contará com um laboratório totalmente equipado e com capacidade para bloquear ao vivo transmissões consideradas ilegais, bloqueando a reprodução dos conteúdos enquanto eles ocorrem.

A informação foi confirmada por Moisés Moreira conselheiro da Anatel, durante o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), em São Paulo.

“Isso é muito importante. É diferente você bloquear ao vivo uma partida de futebol. Depois de um dia, o jogo já acabou (...) Não vamos acabar com a pirataria, mas vamos reduzir. O usuário que consome esse serviço fica desanimado”, afirmou.

O laboratório funcionará no prédio sede da Anatel e é parte da parceria do órgão com a Agência Nacional de Cinema (Ancine) para combater a pirataria no Brasil.

