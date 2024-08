Bonito ganha primeira praça de MS com Infovia Digital

O governador Eduardo Riedel inaugurou, durante o Festival de Inverno de Bonito, a primeira praça conectada à Infovia Digital em Mato Grosso do Sul no centro da Capital do Ecoturismo, a Praça da Liberdade, que agora conta com internet de alta velocidade e gratuita.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o governador comemorou a instalação da fibra ótica, que marca a fase de implementação do projeto após seis anos de planejamento. “Dia especial hoje”, afirmou.

Riedel também destacou as dimensões do projeto, que pretende levar sete mil quilômetros de fibra ótica para 121 praças nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com escolas, delegacias e Polícia Militar se beneficiando desse avanço tecnológico.

Para os bonitenses e turistas, basta fazer um cadastro rápido e simples para ter acesso à internet de alta velocidade.

