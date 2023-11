Chegou! Retrospectiva do Spotify já está aí; saiba como fazer

Saiba Mais Geral De MS para o Brasil, Ana Castela é a artista mais ouvida no Spotify em 2023

Quase que um marco do fim de ano, usuários do Spotify podem acessar, a partir desta quarta-feira (29), a retrospectiva musical de 2023, que é chamado formalmente na plataforma de "Spotify Wrapped", no aplicativo.

A retrospectiva traz informações aos usuários como seus gêneros musicais favoritos, as músicas e artistas mais ouvidos, minutos que passaram ouvindo músicas na plataforma, entre outras curiosidades.

E para quem quer “reviver” suas músicas em ordem, a plataforma cria, para cada usuário, a playlist "Your Top Songs 2023", com todas as faixas mais ouvidos no ano.

Mato Grosso do Sul brilhando na plataforma

Também foi disponibilizada pela plataforma, junto da retrospectiva para os usuários, o ranking com os artistas e músicas mais ouvidos no Brasil em 2023.

A sul-mato-grossense Ana Castelo se destaca, aparecendo em primeiro lugar tanto como artista mais ouvida quanto como música mais ouvida na plataforma neste ano.

Como vejo meu “Wrapped”?

Usuários do aplicativo em celulares iOS e Android, com a versão mais recente do aplicativo instalada, podem acessar a página "Retrospectiva"m localizada no topo do aplicativo. Lá, basta acessar "Sua Retrospectiva".

É possível compartilhar sua retrospectiva no WhatsApp, Instagram (mensagens e stories), Facebook, Twitter, Mensagens ou baixar a imagem no aplicativo.

