WhatsApp deixa de funcionar em 14 celulares a partir deste mês; confira a lista

A Meta, empresa dona do WhatsApp, informou que 14 modelos de aparelhos, tanto com sistema operacional Android quanto iOS, deixarão de ter suporte ao aplicativo ainda neste mês de novembro.

Segundo a Meta, essa mudança é necessária para garantir a qualidade do serviço e implementar novas funcionalidades de segurança, o que se tornou inviável nesses modelos mais antigos de celulares.

Apesar disso, os usuários desses aparelhos receberão uma notificação prévia, informando que o aplicativo deixará de funcionar em seus aparelhos. Com isso, eles não poderão mais enviar mensagens, realizar chamadas ou compartilhar arquivos através do mensageiro.

No caso dos iPhones, é necessário que o aparelho tenha o iOS 12.0 ou superior, enquanto para os Androids, é necessário que eles tenham a versão 5.0 do sistema operacional.

Confira a lista de aparelhos que se tornam ‘obsoletos’ neste mês:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 6S Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note II

LG Optimus G

LG Nexus 4

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (1ª geração)

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

