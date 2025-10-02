Condutor de Blazer morre após despencar de ribanceira na BR-262, em Miranda

Iuri Vasconcelos Sampaio, de 46 anos, morreu na última terça-feira, dia 30 de setembro, após ficar internado por cerca de 35 dias na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi vítima de um grave acidente de trânsito na BR-262, em Miranda.
Naquele dia, o condutor seguia em uma Chevrolet Blazer e acabou atingido por um caminhão. O impacto fez com que a caminhonete saísse da pista, despencando de uma ribanceira.
Segundo o site O Pantaneiro, devido ao impacto do acidente, Iuri sofreu múltiplas fraturas, incluindo no maxilar, onde passou por cirurgia reconstrutiva. No período de internação, a vítima também precisou de hemodiálise após apresentar falência renal.
Apesar do tratamento intensivo, o quadro se agravou e Iuri teve uma parada cardíaca. A equipe médica constatou morte encefálica logo em seguida.
Ainda conforme o site local, a morte também foi confirmada pela irmã, nas redes sociais. "Iuri, você chegou em nossas vidas em um momento em que a dor ainda apertava forte, quando estávamos tentando aprender a conviver com a falta de um irmão".
Outras duas pessoas estavam no carro no momento do acidente. Um passageiro, de 74 anos, sofreu fratura em uma das pernas, enquanto o motorista da Blazer saiu ileso. Os dois ficaram presos às ferragens e foram retirados por equipes do Corpo de Bombeiros.